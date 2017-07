Volledige specificaties van komende Core i9's zijn online verschenen

Een afbeelding toont de volledige specificaties van de Core X-Series van Intel. Daarmee lijken ook de laatste specificaties van de komende Core i9-processors bekend. De Core i9-7980XE krijgt volgens de lijst een kloksnelheid van 2,8GHz.

De afbeelding is gepubliceerd door Videocardz, die niet kan bevestigen dat deze authentiek is. De site suggereert dat Intel de informatie aan partners verstrekt heeft, mede omdat verschillende Chinese sites dezelfde gegevens publiceren.

Door de publicatie kunnen de resterende specificaties van de Core i9-7920X, 7940X, 7960X en 7980X op de lijst van X-Series van processors ingevuld worden. Intel presenteerde die serie eind mei, maar gaf van die vier Skylake-X-processors alleen de typenamen en het aantal cores vrij.

Tijdens de E3 maakte Intel bekend dat de Core i9-7920X met twaalf cores in augustus beschikbaar komt en dat de overige drie pas in oktober verschijnen. De Kaby Lake-X- en Skylake-X-processors met 4, 6, 8 of 10 cores zijn sinds 26 juni te koop.