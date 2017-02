Door Bauke Schievink, maandag 6 februari 2017 18:17, 36 reacties • Feedback

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeentes heeft het risico voor het gebruik van computersoftware voor het tellen van stemmen tijdens de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer een 'dunne basis'. Het zou vooral aan de berichtgeving in de media liggen.

De VNG heeft haar mening kenbaar gemaakt in een brief aan minister Plasterk, en heeft deze op haar website gepubliceerd. Het besluit om niet van de speciale verkiezingssoftware gebruik te maken om de stemmen te tellen heeft volgens de VNG een 'dunne basis'. De reden om tot handmatig stemmen over te gaan zou vooral ingegeven zijn door de negatieve berichtgeving in de media, aldus de VNG.

Door dit besluit staat de VNG voor een voldongen feit, en zal het meer moeite kosten om de stemmen te tellen. De organisatie is kritisch omdat de risico's van het gebruiken van de software ook op andere manieren ondervangen had kunnen worden. Ook zouden de extra kosten die gepaard gaan met het handmatig tellen van stemmen verhaald moeten worden op het kabinet, zo is de mening van de VNG. Hierover willen zij zo spoedig mogelijk in overleg met minister Plasterk.

Vorige week maakte het kabinet bekend te hebben besloten stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen handmatig te gaan tellen. Toen werd als reden opgegeven dat de verkiezingssoftware onveilig is en voorkomen moet worden dat hackers de verkiezingen beïnvloeden. Op 15 maart gaat Nederland naar de stembus.