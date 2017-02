Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 februari 2017 20:47, 29 reacties • Feedback

Amazon kampt met een storing op zijn Simple Storage Service, waardoor verschillende websites en diensten ook met storingen te maken krijgen. De problemen liggen bij een datacenter in de Verenigde Staten. Amazon zegt aan een oplossing te werken.

Volgens The Register zijn de problemen sinds dinsdagavond 19 uur gaande. Wereldwijd maken veel diensten gebruik van Amazons S3-opslag. Onder andere Imgur, Medium, Slack, Yahoo webmail, Quora, Trello en Runkeeper ondervinden gevolgen van de problemen.

Sommige websites werken niet of traag of er kunnen bijvoorbeeld geen afbeeldingen geladen worden. Ook website isitdownrightnow.com is offline vanwege de problemen, merkt The Verge op. Die website kampt zelf met afbeeldingen die niet zichtbaar zijn door de storing.

De statuspagina van AWS liet aanvankelijk geen fouten zien bij de specifieke servers, volgens Amazon was ook dat gevolg van de S3-problemen. Inmiddels is dat opgelost en zijn de fouten zichtbaar op de statuspagina.

Klanten die van S3 afhankelijk zijn, moeten volgens Amazon rekening houden met aanhoudende errors, terwijl er aan een oplossing wordt gewerkt. Over de oorzaak laat Amazon zich niet uit. Via Twitter belooft het bedrijf updates te geven over de storing.