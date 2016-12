Door Julian Huijbregts, vrijdag 23 december 2016 10:54, 18 reacties • Feedback

SK Hynix gaat een nieuwe fabriek bouwen om te voldoen aan de groeiende vraag naar nand­flashgeheugen. Volgende maand begint de ontwerpfase, in augustus start de bouw en in juni 2019 moet de fabriek klaar zijn.

De fabriek komt te liggen in de Zuid-Koreaanse stad Cheongju en met de bouw is een investering van 2,2 biljoen Koreaanse won gemoeid. Omgerekend is dat ongeveer 1,75 miljard euro. SK Hynix heeft in dezelfde stad sinds 2008 al een fabriek waar nandgeheugen wordt gemaakt, maar om verdere groei te kunnen faciliteren is een nieuwe fab nodig volgens het bedrijf.

Volgens SK Hynix maakt de nieuwe fabriek deel uit van eerder gepresenteerde plannen om drie nieuwe productielocaties op te zetten. In 2015 werd de eerste fabriek opgeleverd. Deze investeringsplannen voor de middellange en lange termijn hebben een kostenpost van 46 biljoen won, omgerekend 36,6 miljard euro.

Ook gaat SK Hynix zijn bestaande dramfabriek in Wuxi uitbreiden, zodat de productie daar op een competitief niveau kan blijven. Tussen juli 2017 en april 2019 investeert Hynix 950 miljard won, ongeveer 755 miljoen euro, in het uitbreiden van de cleanroom. Deze fab is sinds 2006 in gebruik en op dit moment goed voor de helft van de dramproductie van het bedrijf. SK Hynix is na Samsung de grootste dram-geheugenfabrikant ter wereld.