Samsung investeert 27,5 miljard euro in productie geheugenchips

Samsung investeert 22,9 miljard euro in zijn Pyeongtaek-chipproductiefaciliteit, waar het de massaproductie van 64-laags v-nand is gestart. Daarnaast investeert het bedrijf omgerekend 4,5 miljard euro in dram-productie, waar Samsung euv voor inzet.

De investering van 30 biljoen Koreaanse won, omgerekend 22,9 miljard euro, loopt tot 2021 en is bedoeld om de capaciteit voor het maken van nandchips uit te breiden. Volgens Samsung is de vraag naar nandgeheugen sterk toegenomen en zet deze trend zich door vanwege de komst van onder andere internet of things, kunstmatige intelligentie, big data en automotivetoepassingen. Samsung steekt het geld in zijn Pyeongtaek-fabriek, waarvan de bouw in 2015 begon en die net de massaproductie van het 64-laags- nandgeheugen is begonnen.

Samsung steekt daarnaast 6 biljoen Koreaanse won, omgerekend 4,5 miljard euro, in de Hwaseong-faciliteit in Zuid-Korea. Deze investering betreft vooral de vernieuwing van de infrastructuur en zal onder andere de komst van euv-machines voor de chipproductie betreffen. Deze machines kunnen chips op kleinere schaal maken. Momenteel maakt Samsung dram op 18nm in Hwaseong.

Pyeongtaek-fabriek