Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 februari 2017 20:43

Sony voegt twee objectieven toe aan zijn assortiment voor systeemcamera's met fullframe-sensor. De 100mm f/2.8 in de G Master-serie heeft een apodiserend lenselement dat voor fraaie onscherpte moet zorgen. Sony presenteert de 85mm f/1.8 als een lichtgewicht portretobjectief.

De 85mm f/1.8 is een lichter en goedkoper alternatief voor de bestaande FE 85mm f/1.4 GM-variant. Die kost zo'n 1900 euro en weegt 820 gram. Het nieuwe model is een stop minder lichtsterk en krijgt geen plek in de G Master-serie. Daar staat tegenover dat de FE 85mm f/1.8 op de markt komt voor 650 euro. Het gewicht wordt niet gespecificeerd in het persbericht.

In de G Master-serie verschijnt de 100mm f/2.8 STF GM OSS, met optische beeldstabilisatie en een speciaal ontwerp dat voor fraaie achtergrondonscherpte moet zorgen. Sony gebruikt daarvoor gebruik van een diafragma met elf lamellen en een apodiserend lenselement. Het objectief kan overweg met autofocus middels contrastdetectie en fasedetectie. Een ingebouwde macro-switch maakt foto's met een vergroting van 0,25x mogelijk. De 100mm f/2.8 krijgt een adviesprijs van 2000 euro.

Naast de objectieven introduceert Sony een nieuwe flitser, de HVL-F45RM, die radiografisch kan communiceren. De 480 euro kostende flitser werkt tot een afstand van dertig meter en kan ingezet worden als zender of ontvanger binnen het flitssysteem van Sony. In maart brengt Sony de objectieven en de flitser op de markt.