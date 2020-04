Nvidia houdt 14 mei alsnog een online GTC 2020-keynote

Nvidia houdt in mei alsnog een keynote voor GTC 2020. Deze presentatie stond in eerste instantie gepland in maart, maar werd opgeschort wegens de coronapandemie. De keynote wordt live uitgezonden via YouTube op 14 mei.

Nvidia heeft de presentatie aangekondigd in een blogpost. De keynote zal gehouden worden door Jensen Huang, de ceo van Nvidia. De gpu-fabrikant geeft weinig informatie over de inhoud van de presentatie, maar meldt wel dat er gesproken zal worden over de 'laatste innovaties' op het gebied van kunstmatige intelligentie, datawetenschappen, autonome voertuigen, robotica en professionele graphics.

Het bedrijf schrijft 'Get Amped' in zijn blogpost, wat kan wijzen op een aankondiging van Nvidia's aankomende Ampere-architectuur. Wel benoemt het bedrijf dus specifiek 'professionele' graphics. Het is dan ook nog niet duidelijk of Nvidia zijn aankomende consumenten-gpu's zal tonen tijdens deze keynote. Nvidia zou mogelijk een nieuwe Tesla-accelerator in de planning hebben staan voor dit jaar, schrijft Anandtech.

Nvidia zou zijn GTC 2020-keynote in eerste instantie op 23 maart houden. Het bedrijf heeft deze presentatie echter afgezegd wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. De presentatie vindt nu plaats op 14 mei om 15:00 uur Nederlandse tijd. Nvidia zal de presentatie live uitzenden via zijn YouTube-kanaal.