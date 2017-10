Rusland gaat toegang tot websites blokkeren die cryptocurrency verhandelen

Een topman van de Russische centrale bank, Sergei Shvetsov, heeft laten weten dat Rusland de toegang tot websites die handelen in bitcoin of andere digitale valuta, gaat blokkeren. Volgens hem zijn het dubieuze betaalmiddelen.

Shvetsov heeft tijdens een conferentie gezegd dat alle cryptocurrency een negatieve ontwikkeling vormen voor de Russische markt, zo meldt het Russische nieuwsbureau TASS. Volgens hem is het niet mogelijk de digitale valuta te ondersteunen en worden websites gesloten die het voor Russen mogelijk maken om cryptocurrency te verhandelen.

Volgens Shvetsov vormen digitale valuta zoals bitcoin als investeringsobject te hoge risico's voor Russische burgers en bedrijven. Daarbij wees hij op de ontwikkeling dat dat cryptovaluta geleidelijk aan transformeren van een regulier betaalmiddel naar een middel waarmee gespeculeerd wordt om in een korte tijd veel geld te kunnen verdienen. Shvetsov ziet daardoor de kenmerken van een 'financiële piramide'.

In andere landen wordt de handel in cryptocurrency ook steeds meer aangepakt. China is al langer bezig de handel in cryptovaluta strenger te reguleren. In september zou de Chinese centrale bank instructies hebben opgesteld waarmee bepaalde Chinese handelsplatforms wordt verboden om nog langer bitcoin of andere digitale valuta te verhandelen. Eerder heeft China al nieuwe ico's, oftewel initial coin offerings, verboden. Maandag waarschuwde de Sloveense centrale bank nog de voor de risico's van de handel in virtuele betaalmiddelen.