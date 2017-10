Japan heeft vierde satelliet voor eigen gps gelanceerd

Japan heeft met succes vanaf het Tanegashima Space Centre de vierde satelliet gelanceerd die deel gaat uitmaken van een eigen gps-alternatief, dat een zeer precieze plaatsbepaling met een nauwkeurigheid van enkele centimeters mogelijk moet maken.

Een Japanse H-2A-raket van Mitsubishi Heavy Industries heeft de satelliet succesvol in de ruimte gebracht. De satelliet maakt deel uit van het zogeheten Quasi-Zenith Satellite System, een plaatsbepalingssysteem voor civiele doeleinden. De vierde QZSS-satelliet gaat samenwerken met drie eerder gelanceerde satellieten en de Amerikaanse gps-satellieten.

Uiteindelijk moeten de Japanse satellieten ook zonder de samenwerking met de gps-satellieten functioneren. Ergens in 2018 moet de nauwkeurige plaatsbepaling operationeel zijn; op dit moment bevindt het systeem zich nog in een testfase. In totaal moeten er zeven QZSS-satellieten in een baan om de aarde komen, waarmee het systeem waarschijnlijk in 2023 onafhankelijk van het gps-systeem moet kunnen functioneren.

Het is de bedoeling dat de satellieten een zeer nauwkeurige plaatsbepaling mogelijk maken in bijvoorbeeld de dichtbevolkte Japanse steden, waar hoge gebouwen de gps-signalen soms blokkeren. De satellieten moeten ook een stimulans vormen voor zelfrijdende auto's en bijvoorbeeld voor toepassingen bij precisielandbouw. De Japanse overheid bestudeert overigens ook de mogelijkheden voor militaire toepassingen.

De vier satellieten zijn niet geostationair en staan dus niet stil ten opzichte van het aardoppervlak. De satellieten zitten in een baan om de aarde, waarbij ze zich ten opzichte van de grond als het ware in de vorm van een 8 bewegen. Op die manier is er altijd een satelliet direct boven Japan.

Het Europese gps-alternatief Galileo is in december 2016 live gegaan. Naar verwachting zal het systeem in 2019 volledig operationeel zijn. In 2020 zullen alle dertig geplande satellieten zich in een baan om de aarde bevinden. Galileo is een systeem van de Europese Unie en het Europese ruimteagentschap ESA. Er zijn inmiddels diverse systemen voor locatiebepaling met satellieten. Naast het Amerikaanse GPS heeft Rusland Glonass, China heeft BeiDou en India heeft Irnss.