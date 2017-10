Google voegt add-on-functies toe aan Gmail

Google heeft Gmail Add-ons toegevoegd aan zijn webmaildienst. Met de extensies kunnen gebruikers direct vanuit Gmail functies van externe diensten gebruiken, bijvoorbeeld voor het ondertekenen van documenten of het inplannen van taken.

Add-ons die de gebruiker installeert zijn direct vanuit berichten op te roepen om bepaalde acties die betrekking hebben op de e-mail uit te voeren, zonder dat de gebruiker Gmail hoeft te verlaten. De gebruiker hoeft add-ons maar een keer te installeren om ze op al zijn apparaten te kunnen gebruiken: ze werken dan via zowel de webclient als de Android-app. Google werkt met Apple samen om de functie ook naar de iOS-apps te brengen.

Installeren kan via het instellingenmenu aan de rechterkant van het postvakscherm, met de knop 'Add-ons toevoegen'. Dan verschijnt de G-Suite Marketplace met uitbreidingen voor Gmail waar uit gekozen kan worden. Voorlopig staan er nog maar acht invoegtoepassingen. Daaronder zijn die van Asana, waarmee gebruikers taken kunnen creëren op basis van berichten. Ook is er een add-on van Dialpad, voor het direct kunnen bellen van contacten vanuit berichten en is er een extensie om facturen op te stellen. De add-on van DocuSign voor het ondertekenen van documenten komt binnenkort, volgens Google.

De functionaliteit was vanaf maart beschikbaar in preview. Google introduceerde in 2014 al add-ons voor Docs en Sheets in combinatie met zijn Drive-dienst. Die functionaliteit kwam vorig jaar naar de Android-apps voor die diensten.