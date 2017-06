Door Arnoud Wokke, dinsdag 13 juni 2017 07:46, 10 reacties • Feedback

Een bugreport wijst erop dat LG de fabrikant is van de grootste van twee aankomende Google Pixel-telefoons. Eerder leek het er nog op dat HTC twee Pixels zou produceren, maar de grootste daarvan zou zijn geannuleerd.

De site 9to5Google vond een bugreport over het laadsysteem van de 'Taimen', waarvan eerdere geruchten spraken als de grootste van drie mogelijke Google Pixel-telefoons. Een LG-medewerker meldde de bug, waarna een Google-medewerker de bug vroeg te verplaatsen in een map voor de Taimen. Die map staat in een andere map met de naam LGE, LG Electronics.

Taimen stond bekend als de grootste van drie mogelijke Pixel-telefoons, maar maandag meldde Android Police dat de middelste van de drie, Muskie, is geannuleerd. Daarmee zou het toestel met de codenaam gelden als opvolger van de Pixel XL van vorig jaar.

Er is nog niets bekend over de specs en details van de Taimen. LG produceerde eerder voor Google de Nexus 5X in 2015, de Nexus 5 in 2013 en Nexus 4 in 2012. HTC nam de productie van de eerste generatie van Pixel-telefoons op zich.