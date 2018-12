Jedec specificeert hbm-stacks van 24GB voor videokaarten

De Jedec-organisatie heeft de JESD235-standaard voor hbm-dram een update gegeven waarmee nu tot aan 24GB per stack wordt ondersteund. Het maximum van hbm2 lag tot nu toe op 8GB per stack.

De JESD235B-standaard beschrijft nu high bandwidth memory met twee, vier, acht en twaalf gestapelde dram-lagen, verbonden via through silicon via-interconnects. Dit zijn de minuscule verticale tunneltjes die door de die-lagen zitten. De update van de specificatie maakt hbm-stapels van 1 tot en met 24GB mogelijk waar dat maximum tot nu toe op 8GB lag. Er zijn natuurlijk videokaarten met meer hbm2, zoals de Radeon Pro 340v met 32GB hbm2, maar die maken gebruik van meer packages.

Daarnaast vergroot de bijwerking de bandbreedte per pin tot 2,4GT/s. Dat was 1GT/s per pin voor hbm en 2GT/s per pin voor hbm2. De geheugeninterface is nog steeds 1024bit breed en er zijn nog steeds acht kanalen. De totale bandbreedte komt daarmee uit op 307GB/s tegenover 256GB/s voor hbm2 tot nu toe. Verder is er een nieuwe footprint-optie om de stapels van twaalf 16Gbit-lagen te kunnen accommoderen.

Fabrikanten hebben nog geen producten aangekondigd die gebruikmaken van de nieuwe standaard. Meer details zijn er ook nog niet over de bijgewerkte specificatie; die is alleen tegen betaling voor fabrikanten beschikbaar via de site van de Jedec.