Microsoft waarschuwt voor remote code execution-zeroday in Windows

Microsoft waarschuwt gebruikers voor een beveiligingslek in Windows 10 waarmee een aanvaller op afstand code kan uitvoeren. Het bedrijf zegt dat de zeroday actief wordt misbruikt. Het lek zit in de Adobe Type Manager-library.

Het lek krijgt de naam ADV200006. Details erover staan op Microsofts website. Met het lek kunnen aanvallers een remote code execution uitvoeren op verschillende versies van het besturingssysteem. De code kan in de AppContainer-sandbox worden uitgevoerd met beperkte rechten. Het gaat specifiek om twee kwetsbaarheden, die zitten in de manier waarop de Adobe Type Manager-library in Windows omgaat met het specifieke multimasterfont Adobe Type 1 PostScript. Aanvallers kunnen dat uitbuiten door een slachtoffer een document te sturen met een macro waarin dat script wordt gebruikt, of door het document te laten openen in het Windows Preview-paneel.