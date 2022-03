Doom Eternal komt op 8 december uit voor Nintendo Switch

Doom Eternal is vanaf 8 december te spelen op de Nintendo Switch. Het was al duidelijk dat de port van deze game voor Nintendo's console nog uit moest komen, maar tot nu toe was er geen definitieve releasedatum bekend.

Nintendo heeft een nieuwe trailer van Doom Eternal online gezet en ontwikkelaar Bethesda meldt in een faq op zijn eigen website dat de game vooralsnog alleen in digitale vorm is te verkrijgen. Dat betekent beschikbaarheid ofwel via de Nintendo Switch eShop ofwel via digitale codes van externe winkels. De game neemt 18,8GB aan opslagruimte in.

Bethesda maakt verder duidelijk dat de versie van Doom Eternal voor de Switch gebruikmaakt van optionele gyroscopische controls, die in het hoofdmenu van de game zijn aan of uit te zetten. Er is multiplayer aanwezig, in de vorm van Battlemode. Dat is een twee-tegen-een-modus waarin een volledig bewapende Doom Slayer het moet opnemen tegen twee door spelers bestuurde demonen.

Doom Eternal is sinds maart al beschikbaar op de pc, PlayStation 4, Xbox One en Stadia. Voor die platforms kwam in oktober ook al de dlc genaamd Ancient Gods: Part One uit. Dit eerste deel komt ook beschikbaar voor de Nintendo Switch, maar daar is nog geen concrete releasedatum van bekend.