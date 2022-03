Apple krijgt in Italië miljoenenboete wegens claims waterbestendigheid iPhone

De Italiaanse mededingingsautoriteit heeft Apple een boete van 10 miljoen euro opgelegd. Dat heeft de waakhond gedaan omdat het Amerikaanse bedrijf misleidende claims heeft geuit met betrekking tot de waterbestendigheid van iPhones.

Apple misleidde consumenten met zijn claims over de mate van waterbestendigheid van iPhone-modellen, zo staat in het boetebesluit van de Italiaanse mededingingsautoriteit. Apple noemde in zijn marketinguitingen dat iPhones een half uur onder water zouden moeten kunnen overleven bij een diepte van een tot vier meter, afhankelijk van het model. Het ging daarbij om marketingmateriaal in Italië, met betrekking tot de iPhone‌ 8, ‌iPhone‌ 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, ‌iPhone XS‌ Max, iPhone 11, ‌iPhone 11‌ Pro en iPhone 11 Pro Max.

Volgens de autoriteit had Apple moeten verduidelijken dat de claims alleen golden bij specifieke omstandigheden, met bijvoorbeeld vlak en schoon water. Verder vond de autoriteit het misleidend dat Apple meldde dat waterschade niet onder de garantie viel, zonder te verduidelijken om welk soort garantie dit ging. Ook had de autoriteit kritiek op de weigering van Apple om in de fase na de verkoop garantie te verlenen wanneer de betreffende iPhone-modellen beschadigd raakten door water of andere vloeistoffen. Consumenten werden hierdoor belemmerd om zich te beroepen op hun wettelijke recht op garantie.

De boete is opgelegd door de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Deze instantie is in Italië belast is met bescherming van consumentenrechten.