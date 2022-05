Mozilla VPN krijgt ondersteuning voor split tunneling

Mozilla heeft split tunneling-functionaliteit toegevoegd aan Mozilla VPN. Hiermee kunnen gebruikers kiezen welke delen van hun internetverkeer via de vpn-verbinding mogen lopen, en welke niet. De functie werkt voorlopig enkel op Windows, Linux en Android.

Dat is niet de enige functie die Mozilla onder de aandacht brengt in zijn blogbericht. Mozilla VPN geeft voortaan ook een melding weer als je door de vpn-verbinding de landings- of loginpagina van een publiek netwerk niet te zien krijgt. De vpn-dienst zal de gebruiker voortaan aanraden om de vpn-verbinding tijdelijk uit te zetten opdat de portaalpagina opnieuw geladen kan worden. Na het inloggen wordt hij/zij aangemaand om de vpn-verbinding opnieuw in te schakelen. Ook deze functie zal enkel op Windows, Linux en Android beschikbaar zijn.

Mozilla VPN is momenteel niet beschikbaar in Nederland. Inwoners van België, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Maleisië, Nieuw-Zeeland en Singapore kunnen wel een maandelijks abonnement aankopen voor de vpn-dienst. Mozilla VPN werkt met 280 servers in dertig landen en maakt gebruikt van WireGuard-encryptie.