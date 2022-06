Firefox Nightly heeft native functie voor donker maken websites

Mozilla werkt aan een functie om websites een dark mode te geven, ook al bieden ze die zelf niet. De functie kan ook ingesteld worden om het lichte of donkere thema van het besturingssysteem te volgen.

De functie zit vanaf nu in Firefox Nightly, zo laat Mozilla-accessibility-medewerker Morgan Rae Reschenberg weten op Twitter. De Nightly-versie van Firefox zit op nummer 96.0a1. Mozilla waarschuwt op die pagina wel dat Nightly-functies niet altijd doorstromen naar releaseversies, maar met de bekendmaking van Reschenberg lijkt dat onwaarschijnlijker.

In de Nightly-versie moeten gebruikers de functie activeren in het opties-menu. Daar kan ingesteld worden om de kleuren altijd en overal aan te passen, of om de 'systeemkleuren' te volgen. Indien die optie aangevinkt wordt, hangt het dus van de toggle op bijvoorbeeld Windows-niveau af hoe websites er uitzien.

Een nadeel is alleen wel dat er geen manier is om de instelling in Firefox aan te passen. Wil men iets veranderen aan de kleurinstellingen, dan moet men terug naar het opties-menu navigeren. Datzelfde geldt overigens voor Windows 10 en 11: die hebben niet een quick actions-knop voor deze modi; men moet daarvoor de Instellingen in duiken.

Tot op heden moest men websites in Firefox donker maken met behulp van extensies. Twee voorbeelden daarvan zijn Midnight Lizard en Dark Reader. Die laatste behoort overigens ook tot de handvol add-ons die beschikbaar zijn voor de Android-releaseversie van Firefox. Bijkomend voordeel van deze add-ons is dat ze wél hotkeys hebben waarmee ze snel aan- en uitgezet kunnen worden. Ondersteuning voor het volgen van het systeemthema op desktops lijken ze echter weer niet hebben.

Ook Google Chrome heeft de optie om sites donker te maken. Echter, net als bij Firefox, moet men zich daarvoor wenden tot het gebruik van extensies.