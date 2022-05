Google draait Chromium-update met iframes die websites stukmaakt terug

Google heeft een update voor Chrome teruggedraaid nadat die websites stukmaakte. Het bedrijf probeert een bepaald soort iframes voor het versturen van notificaties uit te faseren uit de browser, maar ontwikkelaars klagen dat websites daardoor niet meer goed werken.

Het gaat om een voorstel waar al sinds maart vorig jaar aan wordt gewerkt door de ontwikkelaars van Chromium. Google wil ondersteuning voor cross origin-iframes in pop-ups verwijderen. Dat doet het bedrijf uit veiligheidsoverwegingen; Chrome laat iframes momenteel JavaScript-dialogen triggeren, in de vorm van pop-ups. In een cross origin-iframe, waarin wordt gelinkt naar een ander domein dan waar de pop-up op verschijnt, zien gebruikers een andere tekst dan wanneer die wel van het oorspronkelijke domein komt.

"De huidige gebruikerservaring is verwarrend en heeft in het verleden geleid tot spoofs", schreven de ontwikkelaars vorig jaar in een issuetracker. Door in pop-ups te kunnen linken naar andere domeinen is het dus mogelijk om gebruikers te spoofen of op andere manieren malware te verspreiden, omdat de gebruiker zulke pop-ups sneller accepteert.

Sindsdien heeft Google onder andere het inladen van JavaScript in cross-origin-iframes geblokkeerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat window.alert, window.prompt en window.confirm helemaal verdwijnen uit pop-ups in de browser. Dat gebeurde in Chrome-versie 92.0.4515.107 voor het eerst. Die versie kwam twee weken geleden uit. Sindsdien klagen veel ontwikkelaars dat dat verwijderen problemen oplevert met hun websites.

In een issuetracker klagen meerdere ontwikkelaars dat het bugs oplevert op hun sites. Onder andere het gebruik van thirdpartyservices in pop-ups werkt niet meer, en andere websites zeggen dat hun content niet meer kan worden ingeladen via een externe CDN.

Google heeft de beslissing daarom inmiddels teruggedraaid. Dat gebeurt in ieder geval tot 15 augustus, zodat ontwikkelaars langer de tijd hebben om hun software bij te werken. Ook Microsoft hoort de kritiek. Het bedrijf heeft in Edge 92.0.902.62 de functie teruggedraaid.