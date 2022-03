Google begint in Chrome 86 test met verbergen van prefixes in url-balk

Google begint in de aankomende versie van Chrome met een test waarbij alleen nog maar de domeinnaam wordt getoond in de url-balk. Het volledige domein, dus ook prefixes als www, verdwijnen dan. Wel komt er een menuoptie om die info alsnog te tonen.

Google begint met een experiment in Chrome 86, die voor oktober dit jaar gepland staat. Een kleine groep gebruikers krijgt in die versie van de browser alleen nog de domeinnaam te zien. Prefixes zoals https en www worden daarbij niet langer getoond. Ook interne url's en anchors worden niet meer automatisch getoond.

Gebruikers kunnen wel met hun muis over de url-balk gaan om alsnog het hele domein te zien. Daarnaast komt er een optie in het Chrome-menu om standaard alsnog de hele domeinnaam te tonen als gebruikers dat willen.

Google zegt zelf dat het browsen daarmee veiliger wil maken. Met enkel het hoofddomein in de url-balk zouden gespoofte en phishingdomeinen makkelijker te spotten zijn. Het bedrijf verwijst daarbij naar een studie die het zelf uitvoerde. Daaruit zou blijken dat veel gebruikers domeinen vertrouwen als daar ergens de naam van de gespoofte dienst in wordt genoemd, ook als dat bijvoorbeeld als prefix of subdomein wordt gebruikt. Door alleen het hoofdgedeelte van de url nog te tonen zouden gebruikers makkelijker zien dat het om een nepdomein gaat. Met de test wil Google kijken hoe gebruikers reageren op de nieuwe url-implementatie.

De functie wordt voor het eerst getest onder een beperkte groep gebruikers. Ook niet-geselecteerde gebruikers kunnen de feature oproepen door #omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover en #omnibox-ui-sometimes-elide-to-registrable-domain handmatig aan chrome://flags toe te voegen.

Het is niet de eerste keer dat Google denkt over het verbergen van dergelijke informatie. In Chrome 79 werd het tonen van prefixes al helemaal verwijderd, al kwam dat later toch weer terug met een toggle.