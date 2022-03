WordPress 5.5 kan plug-ins automatisch updaten

WordPress maakt het in de nieuwste versie 5.5 mogelijk plug-ins automatisch te updaten. Ook thema's kunnen automatisch worden bijgewerkt. Het wordt daarnaast ook mogelijk updates uit te voeren door een zip-bestand te uploaden.

De veranderingen zitten in versie 5.5 van het content management systeem, dat WordPress Eckstine noemt. In die versie wordt het mogelijk om automatische updates in te schakelen voor zowel plug-ins als thema's. Het gaat om een opt-in-functie. Gebruikers kunnen in één keer alle plug-ins laten autoupdaten, of dat per plug-in of thema inschakelen. Het is daarnaast ook mogelijk om een update handmatig uit te voeren door een zip-bestand met een recente versie van de plug-in te uploaden.

WordPress 5.5 is ook de eerste versie van het cms die een ingebouwde sitemap krijgt. Daarnaast voegt WordPress 'lazy loading' toe. Daarbij worden afbeeldingen pas geladen op het moment dat gebruikers erheen scrollen. Dat zou de laadtijd van websites sneller moeten maken.

WordPress is het meestgebruikte cms ter wereld en staat op miljoenen websites geïnstalleerd. Er ontstaan vaak veiligheidsincidenten doordat kwetsbaarheden in plug-ins worden uitgebuit. Veel sitebeheerders updaten die niet waardoor websites kwetsbaar worden. Het was al wel mogelijk het cms zelf automatisch bij te werken, maar de plug-ins zelf nog niet.