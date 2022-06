Panasonic vernieuwt stevige 12"-Toughbook 33-convertible

Panasonic heeft de komst van een vernieuwde versie van de Toughbook 33 aangekondigd. Deze 2-in-1, waarbij het toetsenbordgedeelte is los te koppelen van het tablet- of schermgedeelte, kenmerkt zich door zijn stevigheid en valbestendigheid.

De nieuwe Toughbook 33 is een tablet die eenvoudig om te vormen is tot een laptop met toetsenbord. Volgens Panasonic heeft het apparaat een 12"-scherm met 3:2-verhouding, een resolutie van 2160x1440 pixels en een helderheid van 1200cd/m². Dat laatste en de toevoeging van een antireflectieve coating maakt dat deze convertible buiten ook relatief goed bruikbaar moet zijn. De voorganger had ook al een scherm met deze specificaties.

Onder meer de rekenkracht heeft een upgrade gekregen met de toevoeging van Intel i5- en i7-processors van de tiende generatie, de i5-10310U vPro en de i7-10810U om precies te zijn. In de vorige Toughbook 33 uit 2017 zit een Intel i5-7300U. Verder kan er een verwijderbare NVMe-ssd van 512 tot 1TB worden geïntegreerd en is 16 of 32GB ram beschikbaar.

Ook op draadloos vlak zijn er upgrades doorgevoerd, in de vorm van ondersteuning voor Wi-Fi 6- en Bluetooth 5.1. Daarnaast is de nieuwe Toughbook volgens Panasonic de eerste stevige laptop of tablet die over een reguliere simkaart en een eSIM beschikt. Dat maakt dat gebruikers ook 4G kunnen gebruiken.

Waar de vorige editie een opgegeven accuduur van elf uur had, houdt de nieuwe versie het tien uur vol. maar met optionele long life batteries zou dat oplopen naar twintig uur. De nieuwe Toughbook 33 heeft onder meer een UBS-C-aansluiting met power delivery, een HDMI- en een VGA-aansluiting.

De nieuwe Toughbook 33 weegt 2,8kg, of 1,5kg zonder toetsenbord. Het apparaat heeft een IP65-certificering, zodat het in zekere mate tegen stof en water kan. De verschillende aansluitingen kunnen ook allemaal worden afgesloten met speciaal daarvoor bedoelde klepjes. Daarnaast is de laptop gecertificeerd volgens een MIL-STD-standaard, waardoor een val van 1,5 meter niet tot problemen zou moeten leiden.