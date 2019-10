Netflix maakt geen macOS-app met Catalyst

Streamingdienst Netflix gaat geen app maken voor macOS met Project Catalyst, de methode om iPad-apps om te zetten in Mac-apps. De streamingdienst heeft al wel langer een app voor Windows 10, maar niet voor Apples desktopbesturingssysteem.

Netflix bevestigt tegen Bloomberg dat het niet werkt aan een Catalyst-app. Met Project Catalyst is het mogelijk om apps voor de iPad om te bouwen naar programma's voor macOS. Dat is mogelijk doordat UIKit, het framework voor het maken van iOS-apps, nu werkt op macOS. Dat werkt traditioneel met AppKit voor programma's.

Het is onbekend waarom Netflix het project niet aangrijpt om een macOS-app te bouwen. De app van de streamingdienst is een van de populairste kosteloze apps op de iPad, maar op macOS moeten klanten gebruik maken van de browser om films of series te kijken. Er is wel een Netflix-app voor Windows 10.

Catalyst-apps verschenen maandag als onderdeel van de release van macOS Catalina. 9to5Mac heeft een lijst online gezet van apps die wel zijn verschenen. Het Bloomberg-artikel wijst op diverse problemen die ontwikkelaars ondervinden met Catalyst. Zo is het niet mogelijk om gebruikers die al voor een app hebben betaald op de iPad de Mac-versie kosteloos te laten installeren. Ook vereist het werk om interface-elementen die zijn gemaakt voor touchscreens om te zetten in elementen die goed werken met muis, trackpad en toetsenbord, zo zegt het financieel persbureau. Catalina verscheen met ongeveer twintig Catalyst-apps, volgens Apple zullen er snel meer volgen. Daar zal onder meer Twitter tussen zitten.