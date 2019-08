Komende Intel NUC-pc's kunnen met losse videokaart uitgebreid worden

Er is informatie over de Quartz Canyon verschenen, een workstationkit van Intel in de NUC-lijn van compacte systemen die een extra videokaart kan huisvesten. Ook de komende Ghost Canyon voor gamers en de Phantom Canyon lijken losse videokaarten te kunnen bevatten.

Intel levert de Quartz Canyon met een Xeon E- of Corei i7 vPro-processor. Het systeem heeft verder twee Thunderbolt 3.0-poorten, twee ethernetpoorten, 802.11ax-wifi, zes usb-poorten, een sd-kaartlezer en een 3,5mm-aansluiting voor audio. Dat blijkt uit een brochure van de Russische website Softline en informatie van de Chinese site Chiphell. Volgens Twitter-gebruiker momomo_us, die vaak correct processornieuws brengt, krijgt Quartz Canyon een Xeon E-2286M of i7-9850H. Bijzonder voor een NUC is dat Quartz Canyon een geïntegreerde voeding van 500W heeft en ondersteuning biedt voor een extra videokaart.

Intel zou dit jaar of volgend jaar ook de op gamers gerichte Ghost Canyon met vergelijkbare behuizing willen uitbrengen. Dit zou de opvolger van Hades Canyon worden, met een Core i9-9980HK en sleuf voor losse videokaart. In 2020 of 2021 moet dan Phantom Canyon verschijnen, waar Intel volgens Chiphell een concept van toonde. Intel overweegt deze NUC van een Tiger Lake-U-processor, pci-e 4.0, hdmi 2.1, 802.11ax, bluetooth 5, usb 3.1 Gen 3 en Thunderbolt 3 te voorzien en ook in deze pc kan een losse videokaart gestoken worden. Intels Hades Canyon heeft al wel een dedicated gpu, de AMD Vega RX M, maar deze is onderdeel van de Kaby Lake G-chip waarbij de gpu op een die gecombineerd wordt met de cpu. Daarnaast zijn er NUC's met dedicated AMD Radeon 540-gpu op het moederbord.