Mitsubishi werkt aan navigatie die vragen over route beantwoordt tijdens rijden

Automaker Mitsubishi werkt aan een navigatiesysteem dat vragen kan beantwoorden tijdens het rijden. Zo kunnen automobilisten vragen 'deze afslag of de volgende?', waarna het systeem daarop antwoord geeft.

Het systeem houdt de ogen en lippen van automobilisten in de gaten om te zien of gebruikers de vraag stellen aan de navigatie, meldt The Drive op basis van een preview van de technologie. Zo kan het systeem vragen van andere passagiers negeren, zoals kinderen die vanaf de achterbank vragen hoe lang het nog duurt.

Naast de sprekende navigatie demonstreerde Mitsubishi camera's voor op de motorkap die naar de zijkant zijn gericht. Zo kunnen die registreren of de weg vrij is als de automobilist uit een krappe straat of uit een garage komt. De software zet de monitoren voor de camera's aan als gebruikers oogbewegingen maken die erop duiden dat het camerabeeld nodig is.

Mitsubishi ontwikkelt de technieken als onderdeel van zijn Maisart-project. Daarin probeert de automaker technologie te maken die menselijke chauffeurs helpt tijdens het rijden. Mitsubishi wil Maisart-technieken verkopen aan andere automakers in plaats van ze alleen in eigen auto's te zetten.