Philips 806-oled-tv's krijgen 4k120 en VRR in volledige resolutie, OLED936+ niet

TP Vision gaat de Philips OLED706 en OLED806/856 uit 2021 van een update voorzien zodat ze 4k120 in volledige resolutie kunnen weergeven als VRR wordt gebruikt. Nu leidt die combinatie nog tot een halvering van de verticale resolutie. Topmodel OLED936+ krijgt deze update niet.

Drie modellen van vorig jaar krijgen een update om de 4k-resolutie met 120 beelden en VRR te kunnen combineren, zonder dat daarbij de verticale resolutie wordt gehalveerd, laat TP Vision weten in een verklaring aan de website FlatpanelsHD. Het gaat om de OLED706, OLED806 en de OLED856. In feite gaat het om twee modellen, omdat het enige verschil tussen de twee laatstgenoemden een afwijkende voet is.

TP Vision zegt dat deze oled-tv's uit 2021 met een 'enkele chip' allemaal content met 4k en 120Hz in volledige resolutie kunnen weergeven. In combinatie met Variable Refresh Rate is dat niet het geval, maar dit jaar komt er dus een update om die beperking ongedaan te maken.

Philips OLED806

Deze genoemde modellen zijn niet de topmodellen binnen de Philips-oledtelevisiereeks die TP Vision vorig jaar uitbracht. Dat zijn de OLED+936 en OLED+986. Die beschikken door het Evo-oledpaneel van LG Display over een hogere piekhelderheid dan bijvoorbeeld de OLED806. Het enige relevante verschil tussen deze twee topmodellen van vorig jaar is het audiosysteem en de bijbehorende voet; beiden beschikken over een geïntegreerde soundbar onder het scherm, maar hebben afwijkende specificaties.

Een belangrijk detail is hier dat de OLED+936 en OLED+986 over een dubbele P5-beeldprocessor beschikken, mede omdat deze televisies meer beeldbewerkingsopties hebben dan bijvoorbeeld de OLED806. TP Vision stelt dat het bij deze topmodellen moest kiezen tussen een dubbele chipconfiguratie zonder volledige resolutie bij 4k120 en VRR, of de toepassing van een enkele beeldprocessor naast de MediaTek-soc en dus wel de mogelijkheid om 4k120 en VRR zonder beperkingen te kunnen weergeven. TP Vision zegt dat gelet op de 'extreem beperkte beschikbaarheid van echte content met 4k120 en VRR' de beeldkwaliteitsvoordelen van de dubbele chipconfiguratie opwegen tegen de mogelijkheid van 4k120 en VRR in volledige resolutie.

TP Vision maakt duidelijk dat de OLED+936 en OLED+986 die mogelijkheid ook niet meer zullen krijgen, maar de fabrikant zegt wel de mogelijkheden te onderzoeken om 4k120 in volledige resolutie in combinatie met VRR te ondersteunen in toekomstige modellen met twee chips.

Onlangs introduceerde TP Vision enkele nieuwe oled-tv's die dit jaar zullen uitkomen, waaronder de OLED807. Dat is de opvolger van de 806. De fabrikant laat nu weten dat het nog niet zeker is of de 807 direct bij de release al over de mogelijkheid van 4k120 in volledige resolutie met VRR beschikt; het kan dat dat pas op een later moment wordt toegevoegd middels eens firmware-update.

Terugkijken: review van de Philips OLED806