Het is alweer vijftien jaar geleden dat de vierzijdige variant van Ambilight in de verkoop ging. Televisies die zijn uitgerust met Ambilight hebben aan de achterkant rgb-verlichting die de muur achter het toestel laat meekleuren met het beeld. Hoewel er tegenwoordig velerlei alternatieven voor het systeem te krijgen zijn, is Ambilight goed beschermd door middel van patenten, waardoor het af fabriek alleen op Philips-televisies te krijgen is.

De Philips-televisie in deze review, de OLED 806, heeft een zeer rijke uitrusting. Zoals de naam al doet vermoeden, is hij uitgerust met een oledpaneel afkomstig van LG Display. Doordat hij over de vierzijdige variant van Ambilight beschikt, wordt ook de muur onder het scherm verlicht als je hem aan de muur ophangt. Uiteraard kan deze tv ook prima op een meubel worden geplaatst en daarbij kun je zelf kiezen of je liever donkere of lichte voetjes onder het scherm wilt zien. De pootjes zijn namelijk omgekeerd te monteren en zijn aan de voor- en achterkant verschillend afgewerkt.

De 806 kan alle hdr-formaten weergeven die ertoe doen, en heeft naast ondersteuning voor Dolby Atmos-geluid ook de mogelijkheid om DTS-geluid weer te geven. Dat lijkt op zich logisch in deze prijsklasse, maar de andere grote fabrikanten willen nog weleens besparen op licentiekosten door sommige beeld- en geluidformaten achterwege te laten.

De tv wordt geleverd met een afstandsbediening die is voorzien van microfoon en toetsverlichting voor in het donker, en die aan de achterkant is afgewerkt met leer. De 806 draait op Android TV van Google en is verkrijgbaar in vier beeldmaten van 48 tot 77 inch. Voor deze review bekeken we de kleinste maat, die op het moment van schrijven voor zo'n 1290 euro in de Pricewatch te vinden is.