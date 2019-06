Minecraft: Story Mode verdwijnt uit de Microsoft Store

Microsoft staakt de verkoop van Minecraft: Story Mode via zijn softwarewinkel. De game is, na het faillissement van Telltale, van verschillende gameplatformen gehaald. Minecraft: Story Mode is nog tot 25 juni verkrijgbaar.

De populaire sandbox-game wordt op 25 juni van de Microsoft Store gehaald, kondigde Mojang aan in een blogpost. Spelers krijgen het advies om beide seizoenen te downloaden voordat ze offline worden gehaald. Daarna zijn de games alleen nog maar te spelen als ze gedownload zijn. Eerder verwijderde gamebibliotheek GOG alle Telltale-games.

Steam verwijderde eerder al Telltale-games uit zijn bibliotheek. Minecraft: Story Mode is niet de enige game van Telltale die niet meer verkrijgbaar is. Zo zijn ook Tales of the Borderlands, Tales of Monkey Island en de Back to the Future-game niet meer te koop.

In de episodische Minecraft-game met twee seizoenen van elk vijf afleveringen volgt de speler Jesse. Jesse moet de zogenaamde 'Order of the Stone' zien te vinden om de verwoesting van zijn game-universum te voorkomen.

Het verdwijnen van de games komt door het faillissement van Telltale. In september van vorig jaar werd bekend dat de studio zijn deuren ging sluiten.