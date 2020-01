Volledige The Walking Dead-reeks is beschikbaar op Nintendo Switch

De oorspronkelijk door Telltale gemaakte episodische game The Walking Dead is vanaf nu in zijn geheel speelbaar op de Nintendo Switch. Ontwikkelaar Skybound Entertainment heeft de resterende seizoenen voor de Switch uitgebracht en brengt alle delen deze week opnieuw uit op Steam.

Skybound Games maakt op Twitter bekend dat seizoen twee en drie nu in de Nintendo eShop beschikbaar zijn, waarmee het mogelijk is om de vier uitgebrachte seizoenen te spelen. Nintendo heeft dit bevestigd middels een uitgebrachte trailer over Season Two en A New Frontier; dit zijn de namen van het tweede en derde seizoen.

The Walking Dead: The Complete First Season kwam in augustus 2018 al uit voor de Switch en de vier episodes van het vierde seizoen, genaamd The Final Season, kwamen daarna druppelsgewijs uit. Seizoen twee en drie hadden ook moeten uitkomen, maar het bedrijf ontsloeg in september en oktober zijn medewerkers, waarna er uitstel volgde.

De rechten op de gamereeks kwamen in handen van Skybound, een ontwikkelaar die mede wordt gefinancierd door Robert Kirkman, de man achter de The Walking Dead-strips. Daar zijn niet alleen de games maar ook de bekende tv-serie op gebaseerd. Skybound haalde nogal wat oud-medewerkers van Telltale binnen. Wanneer de losstaande titel The Walking Dead: Michonne beschikbaar komt voor de Switch is niet bekend.