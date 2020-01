Bezitters Samsung-soundbars klagen over uitblijven eARC-update

Bezitters van enkele soundbars die Samsung vorig jaar uitbracht, klagen over het uitblijven van een naar verluidt beloofde update die eARC zou toevoegen. Menigeen speculeert dat deze update niet meer komt, mede omdat de fabrikant op termijn alweer nieuwe modellen uitbrengt.

Er zijn al maandenlang klachten van bezitters van de vorig jaar uitgebrachte Samsung Q60R-, Q70R-, Q80R- en Q90R-soundbar. Samsung zou volgens nogal wat gebruikers hebben beloofd dat er een update zou volgen om eARC-ondersteuning toe te voegen, iets dat in een aantal reviews van de soundbars zou hebben gestaan.

De techjournalist Stephen Withers schreef er meerdere en hij kreeg nogal wat verwijten dat hij kopers hiermee misleid heeft. Hij ontkent door Samsung te zijn betaald en zegt al zijn reviews te hebben aangepast op het punt van het ontbreken van eARC. Daarbij zegt hij dat het er niet goed uitziet, omdat Samsung binnen een paar maanden nieuwe soundbars uitbrengt en het bedrijf volgens hem in het verleden nooit erg ruimhartig is geweest in het ondersteunen van eerder uitgebrachte producten. Soortgelijke klachten waren er in het verleden ook onder meer over het uitblijven van ondersteuning Dolby Atmos via arc en DTS-X-ondersteuning bij de K950-soundbar; dit model uit 2017 kreeg overigens wel een DTS 5.1-update.

Withers schreef in november nog dat Samsung de eARC-update aan het testen was en dat deze er dus aan zat te komen. Dat had volgens hem in december moeten gebeuren en de HW-Q60R zou buiten de boot vallen, maar tot nu toe is er nog geen update uitgebracht. Samsung zegt er tot nu toe niets over. Op een officieel Twitter-account zei het bedrijf ruim een week geleden dat er 'niet gespeculeerd kan worden over toekomstige updates'.

Met de ondersteuning van eARC wordt het mogelijk om lossless audioformaten zoals Dolby TrueHD, DTS:X en Dolby Atmos door te sturen. De televisie of een ander aangesloten apparaat met de geluidsbron moet het dan ook ondersteunen. Met hdmi 2.1 is dat het geval, maar eARC is ook mogelijk bij hdmi 2.0.