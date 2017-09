Zittend achter een laptop in het motorhome van Force India nemen we de beslissing. We willen nieuwe onderdelen voor de motor voor de komende race, en een nieuwe versnellingsbak. In de laatste race viel halverwege de derde versnelling weg, dus moet de versnellingsbak worden gewisseld. Helaas is dat wel onze vijfde bak van het jaar, en elke F1-fan weet wat dat anno 2017 betekent: een gridstraf. Met de extra motoronderdelen erbij levert dat ons, ondanks een prachtige vierde tijd in de kwalificatie, een plekje helemaal achteraan op. Gelukkig regent het in de digitale versie van Monza waar we terecht zijn gekomen. Een chaotische race is welkom.

Max Verstappen speelt F1 2017 en vergelijkt zijn RB13 met de RB6 uit 2010 van Sebastian Vettel.

Getest op: PlayStation 4 (incl. Thrustmaster T300 RS steering wheel)

Ook verkrijgbaar voor: pc, Xbox One

Bovenstaande momentopname uit onze carrièremodus in F1 2017 schetst de game in een notendop. Nog los van hoe hij speelt en hoe alles oogt, ademt de game de sfeer die hoort bij de koningsklasse van de autosport. Alles zit erin; de bedrijvigheid in de paddock, de aanwezigheid van de bekende gezichten van zowel coureurs als teambazen, en alle regels die horen bij het huidige seizoen. Op dergelijke aspecten hebben we in het verleden veel kritiek gehad, maar de laatste jaren gaat het steeds beter. Goed, het benadert de realiteit nog niet helemaal, maar onderdelen zoals de podiumscène helpen enorm om het 'F1-gevoel' te krijgen dat je wilt hebben als je de enige echte officiële Formule 1-game speelt.

Hoe je die game speelt is trouwens ook nog een vraag. We hebben bij games als Project Cars vaak gemeld dat je zo'n game eigenlijk niet moet willen spelen zonder stuurtje, vanwege het verregaande realisme dat wordt geboden. F1 2017 is een ander soort game. De simulatie vertoont best wat realistische trekjes - in dat opzicht is F1 2017 de moeilijkste game in de serie in jaren - maar haalt het op dat vlak niet bij titels zoals Project Cars of Asetto Corsa. Logisch ook, want deze game is veel meer bedoeld voor een mainstream-publiek, en moet dus ook goed te spelen zijn met een controller. Dat lukt dan ook prima. Uiteraard zul je iets meer rijhulp moeten hebben dan als je een stuurtje gebruikt, maar het is te doen en de game wordt er niet veel minder leuk door.

Wie voor meer simulatie opteert, kan echter zijn borst natmaken. Een rondje Spa-Francorchamps zonder traction control en ABS leidt, zeker in het begin, tot blokkerende wielen en spins. Positief natuurlijk, want gebrek aan uitdaging was in het verleden een van de kritiekpunten bij games uit de F1-serie. Toch is af en toe ook wel te merken dat het simulatieniveau niet zo diep gaat als bij echte sim-racers. Zo vergeeft de game redelijk veel onbalans, waarbij je je kunt afvragen of het wel realistisch is dat je de auto nog uit een spin kon houden. Al met al lijkt er op simulatiegebied dus wel een stapje te zijn gezet, maar nog steeds is dit niet het aspect waar de game het van moet hebben.