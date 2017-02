Door Mark Hendrikman, zaterdag 25 februari 2017 09:52, 5 reacties • Feedback

Submitter: Baris

Google zet zijn groepscommunicatiedienst Spaces stop op 17 april van dit jaar. Hoewel het bedrijf niet echt een reden geeft voor de beslissing, stelt het wel dat het 'alles wat we geleerd hebben zullen meenemen naar onze andere producten en diensten.'

Google vertelt dat gebruikers de dienst nog tot 3 maart kunnen gebruiken om berichten te plaatsen. Daarna gaat alles in een alleen-lezen-stand. Ook kunnen dan nieuwe gebruikers niet meer aan groepen toegevoegd worden. Op 17 april wordt dan daadwerkelijk Spaces volledig verwijderd, inclusief alle geplaatste inhoud. Voor die tijd moeten gebruikers dus eventuele back-ups gemaakt hebben.

Spaces werd door Google neergezet als een app die een gebruiker of groep gebruikers makkelijker helpt om gesprekken te voeren over specifieke thema's. In de app zit Google Search, YouTube en Chrome ingebouwd, wat het makkelijk maakte om bijvoorbeeld foto's, video's en artikelen vanaf die drie apps op een Space te plaatsen. Al met al is de dienst na zijn sluiting net geen jaar draaiende geweest.