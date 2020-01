Bedrijf dat Mario Kart-achtige tours aanbiedt moet schadevergoeding betalen

Een Japanse rechtbank heeft bepaald dat het voormalige bedrijf Maricar een schadevergoeding moet betalen aan Nintendo vanwege het aanbieden van op Mario Kart gebaseerde gocarttours in Tokio. Het bedrijf moet stoppen met alle referenties aan Nintendo en Mario Kart.

Nintendo schrijft dat het Intellectual Property High Court in een definitieve uitspraak heeft bepaald dat Maricar, dat tegenwoordig opereert onder de naam Mari Mobility Development, een schadevergoeding van omgerekend zo'n 416.000 euro moet betalen. Deze rechtbank kwam tijdens een eerder, voorlopig oordeel al tot deze conclusie. De opgelegde schadevergoeding is vijf keer zo hoog als het schadebedrag dat de lagere Tokyo District Court in 2017 had opgelegd.

Volgens het Intellectual Property High Court hangt dat schadebedrag van ruim vier ton samen met de schade die Nintendo heeft geleden door oneerlijke concurrentie. Het gebruik van kostuums die op Mario lijken, droeg volgens de rechtbank bij aan die oneerlijk concurrentie. Nintendo zegt dat het zal doorgaan met maatregelen om te voorkomen dat zijn intellectuele eigendom wordt geschonden. Het Japanse gamebedrijf begon in februari 2017 met deze rechtszaak.

Mari Mobility moet verder het logo van Nintendo en de domeinnaam van MariCar verwijderen. Nintendo beargumenteerde dat deze naam te veel refereert aan het spel Mario Kart en dat het bedrijf geen toestemming had om de kostuums van verschillende Mario Kart-personages commercieel te gebruiken.

Op foto's op de website van Mari Mobility is te zien dat de namen Nintendo en MariCar, die voorheen op de gocarts stonden, onherkenbaar zijn gemaakt. De site is ook nog bereikbaar via Maricar.com. De met de naam Street Kart aangeduide tours zijn volgens een verklaring op de website 'volledig in overeenstemming met de Japanse wetten en geenszins een reflectie van Nintendo of het spel Mario Kart'. Ook zegt het bedrijf dat het geen kostuums van Mario-series verhuurt.