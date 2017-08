Http-statuscode 'I'm a teapot' is voorlopig veilig

Http-statuscode 418, ook wel bekend als 'I'm a teapot', heeft de status 'gereserveerd' ontvangen van de Internet Engineering Task Force. Dit gebeurde nadat de organisatie een poging had ondernomen om de statuscode te verwijderen, wat protest opleverde.

De code maakt deel uit van het Hyper Text Coffee Pot Control Protocol, oftewel rfc2324, dat in 1998 was bedacht als een 1-aprilgrap. Het is een protocol voor het besturen en in de gaten houden van een koffiepot en diende volgen maker Larry Masinter als illustratie van het verschijnsel dat http op allerlei ongepaste manieren werd uitgebreid.

Het protocol kent twee statuscodes, waaronder 418. Die leest: "Any attempt to brew coffee with a teapot should result in the error code '418 I'm a teapot'. The resulting entity body MAY be short and stout." Recentelijk nam IETF-werkgroepvoorzitter Mark Nottingham het op zich op de statuscode te verwijderen uit bijvoorbeeld Node.js en Googles Go. Daar was de code als easteregg in opgenomen.

Zijn actie stuitte echter op weerstand en kort daarna riep een scholier de website save418 in het leven. Daar schrijft hij dat de code 'een herinnering is aan het feit dat de onderliggende processen van computers nog steeds door mensen worden gemaakt'. Nottingham heeft zijn poging nu gestaakt en heeft de code nu de status 'gereserveerd' toegekend in het IANA-register, waardoor deze niet aan een ander doel toegewezen kan worden.



Htcpcp-theepot. Foto: A.cilia, Wikipedia / Creative Commons