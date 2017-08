Amiga-accelerator moet oude systemen nieuw leven inblazen

Als je ergens nog een oude Amiga hebt staan, bijvoorbeeld een 500, 1000 of 2000, dan is er een kansje om deze weer nieuw leven in te blazen. Een aantal fans heeft een nieuwe accelerator gebouwd die het apparaat uit de jaren tachtig naar nieuwe hoogtes moet tillen.

Voor wie geen Amiga meer in huis heeft, is er ook een standalone-accelerator. De bordjes worden gemaakt door Apollo Team, dat zijn nieuwe creatie de naam Vampire V4 heeft gegeven. Deze heeft een Altera Cyclone V-fpga als basis en beschikt over 512MB werkgeheugen. Dat lijkt niet veel, maar is nog steeds een stuk meer dan bijvoorbeeld de 256kB van een Amiga 1000. Dat systeem draaide op een Motorola 68000-cpu op ongeveer 7MHz. Met de accelerators zijn bestaande systemen te voorzien van een upgrade.

Naast 'moderne' specs is de accelerator voorzien van usb, ethernet en een micro-sd-slot. De Amiga-systemen van Commodore waren populair bij gamers en ontwerpers door hun snelheid en mogelijkheden voor het werken met beeld, geluid en video, aldus The Register. De bordjes moeten eind dit jaar uitkomen, maar de makers hebben nog niet bepaald wat de prijs precies zal zijn. Wie nu alvast aan de slag wil, kan terecht bij de Amiga 500-emulator die door een Google-ontwikkelaar is gemaakt.

Amiga 1000, foto door Kaiiv, CC BY-SA 3.0