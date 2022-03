Nvidia GeForce RTX 3090 Ti

Nvidia's Ampere-architectuur, voornamelijk bekend van de GeForce RTX 30-serie, is inmiddels al anderhalf jaar oud. De nieuwste toevoeging aan deze reeks videokaarten voor consumenten is de RTX 3090 Ti, waarbij Nvidia alle registers van Ampere opentrekt voordat het overstapt op een volgende generatie. Dit nieuwe vlaggenschip is de nieuwe overtreffende trap en toont tegelijk in bepaalde opzichten een glimp van wat we van toekomstige videokaarten kunnen verwachten.

RTX 3090 Ti: de overtreffende trap van de overtreffende trap

Met de RTX 3090 Ti krijg je voor het eerst een volledig ingeschakelde GA102-gpu. Op de RTX 3080, 3080 Ti en zelfs 3090 ging het nog om een deels uitgeschakelde chip. In het geval van de RTX 3090 Ti ten opzichte van de normale 3090 is de sprong in het aantal actieve rekenkernen met 256 niet zo spannend, net iets meer dan 2 procent extra.

Een groter verschil zien we bij de geheugensnelheid. GDDR6X stond al niet bekend om zijn lage snelheden, maar bij de RTX 3090 Ti heeft Nvidia er nog een flinke schep bovenop gedaan. De geheugensnelheid bedraagt op deze kaart 21Gbit per seconde, 7,7 procent meer dan op de RTX 3090. Met dezelfde geheugenbus van 384bit resulteert dit in een totale geheugenbandbreedte van 1008GB/s.

Enorm verbruik mogelijk dankzij PCIe Gen5-connector

Per rekenkern krijg je op de RTX 3090 Ti dus meer bandbreedte, wat de prestaties ten goede kan komen. Die winst kent echter een prijs, want het opgegeven verbruik van de RTX 3090 Ti is fors, heel fors. Met een tgp van maar liefst 450W is de RTX 3090 Ti in zowel absolute als relatieve zin flink dorstiger dan de normale 3090, die op 350W is gespecificeerd. Nu lag bij GDDR6X de primaire focus al niet op efficiëntie, maar de hogere geheugensnelheid op de RTX 3090 Ti is samen met de hogere kloksnelheden van de gpu zelf verantwoordelijk voor een toename van bijna 30 procent in het opgegeven verbruik ten opzichte van de RTX 3090.

Om de tgp van 450W in goede banen te leiden, is de RTX 3090 Ti voorzien van de PCIe Gen5-stroomaansluiting. Deze zestienpinsconnector kan tot 600W leveren en in de twaalfpinsversie tot 450W, flink meer dan de 150W waarop de bekende PEG-connector met acht pinnen gespecificeerd is. Omdat er praktisch nog geen desktopvoeding op de markt is met deze connector, wordt in de doos van elke RTX 3090 Ti een adapter meegeleverd. Deze kan drie PEG-aansluitingen met elk acht pinnen omzetten naar de enkele zestienpinsconnector die de RTX 3090 Ti vereist. Een vergelijkbare oplossing is bekend van de RTX 3090 Founders Edition, waar twee PEG-aansluitingen met een adapter op de twaalfpinsconnector werd gebruikt.

De RTX 3090 Ti is niet alleen in de stroomvoorziening veeleisend, ook de portemonnee moet ondersteboven om een exemplaar te kunnen bemachtigen. De RTX 3090 Ti krijgt een adviesprijs van 2250 euro mee. Dat is bijna 1000 euro meer dan de adviesprijs die de RTX 2080 Ti destijds meekreeg, het topmodel van de vorige generatie.