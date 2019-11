Vpn-dienst Private Internet Access is overgenomen door eigenaar CyberGhost

De populaire vpn-dienst Private Internet Access is verkocht. Vpn-bedrijf Kape Technologies betaalt 115 miljoen euro voor PIA. Kape Technologies heeft ook andere vpn-diensten zoals CyberGhost en Zenmate en bepaalde beveiligingstools onder zich.

Kape Technologies heeft het PIA's moederbedrijf LTMI Holdings overgenomen, schrijft het bedrijf in een persbericht. Naast de vpn-dienst worden ook allerlei andere op privacy gerichte applicaties van LTMI overgenomen, zoals de LibreBrowser en de zoekmachine Private.sh. Kape Technologies zegt dat de overname het bedrijf tot 'hét privacybedrijf voor consumenten' maakt. Private Internet Access is vooral groot in Amerika, waar de dienst bijna de helft van zijn betalende klanten heeft zitten. Wereldwijd zijn dat er een miljoen.

Kape betaalt in totaal 127,6 miljoen dollar of omgerekend 115 miljoen euro voor het bedrijf. Dat gebeurt zowel in cash als in aandelen. Ook neemt Kape de schulden van PIA over. Naar verwachting maakt Private Internet Access vanaf 2020 voor het eerst winst. Hoe de vpn-dienst in de toekomst gaat opereren binnen Kape Technologies, is nog niet bekend. Details over de acquisitie worden later bekendgemaakt.