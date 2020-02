Tweede Kamer wil dat er een 'nationaal rapporteur internetcriminaliteit' komt

Een motie waarin de regering wordt verzocht een nationaal rapporteur internetcriminaliteit in te stellen, is met een ruime meerderheid van stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. Zo'n rapporteur moet helpen bij de preventie van online criminaliteit.

CDA-Kamerlid Madelaine van Toorenburg diende de motie in met de toelichting dat het aantal geregistreerde misdrijven voor het eerst sinds jaren is toegenomen. Volgens haar ligt de oorzaak bij een hoge stijging van online misdaad. Ze spreekt van 'complexe materie' en zegt tegen de NOS dat er 'nog veel stappen' gezet moeten worden op het gebied van preventie, opsporing en vervolging van online criminaliteit.

Nederland heeft al een nationaal rapporteur op het gebied van mensenhandel en seksueel geweld. Die rapporteert aan de regering over de aard en omvang van deze onderwerpen, en monitort de effecten van beleid. De nationaal rapporteur internetcriminaliteit zou dit op terreinen rond online criminaliteit, zoals ransomware, moeten doen. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat het voorstel bestuderen maar wijst erop dat er al veel gedaan wordt in de strijd tegen online fraude en afpersing.