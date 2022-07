KakaoTalk verwijdert link naar betaaloptie nadat Google updates blokkeerde

De Zuid-Koreaanse chatapp KakaoTalk verwijdert een link naar een eigen betaalpagina, omdat Google updates van de app in de Play Store afkeurde. Google is strenger gaan controleren dat apps alleen betalingen aanbieden via Google Pay.

KakaoTalk updates

KakaoTalk liet in eerste instantie updates lopen via een apk-bestand op de eigen site, maar is daar nu van teruggekomen en verwijdert de betaaloptie uit de app, meldt TechCrunch. Het bedrijf doet dat om het gebruikers makkelijker te maken, zo luidt het statement.

De app had een tijdje een link naar een betaaloptie op de site van Kakao zelf, maar sinds 1 juni heeft Google zijn bestaande beleid strenger toegepast en pauzeert het updates voor apps die in overtreding zijn. Dat is tegen de Zuid-Koreaanse wet, zei de toezichthouder eerder. Alles wat consumenten de toegang tot een alternatief betalingssysteem ontzegt, is verboden, oordeelt de waakhond. Daarnaast zijn links naar externe betaalsystemen wettelijk toegestaan.

Het is onduidelijk waarom KakaoTalk nu toch heeft toegegeven aan de eisen van Google. Met deze toezegging zal de volgende update voor de chatapp vermoedelijk weer in de Play Store verschijnen. Wanneer dat gebeurt, is onbekend.