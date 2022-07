Nintendo koopt animatiestudio en noemt hem Nintendo Pictures

Nintendo neemt Dynamo Pictures volledig over en wijzigt de naam in Nintendo Pictures. De animatiestudio moet dan focussen op de 'ontwikkeling van visuele content op basis van Nintendo-eigendommen'. Eerder zei Nintendo meer films te willen uitbrengen.

Dynamo Pictures wordt na de overname een Nintendo-dochterbedrijf. Met de overname wil Nintendo het 'plannen van en de production structure van visuele content binnen de Nintendo-groep' versterken. De overname is naar verwachting op 3 oktober afgerond.

De animatiestudio werd 30 jaar geleden opgericht en heeft animaties voor films, games, tv-series en VR-brillen gemaakt. Sinds 2011 was het bedrijf onafhankelijk. Bij Dynamo Pictures werken 100 mensen. Het bedrijf werkte onder meer aan de Netflix-serie Ghost in the Shell, NieR Replicant en Death Stranding.

Het is niet duidelijk of Nintendo de animatiestudio overneemt voor hulp bij gameontwikkeling of om meer films te maken. Volgend jaar moet een Super Mario Bros.-film verschijnen met Chris Pratt in de hoofdrol. Shigeru Miyamoto, producent en gameregisseur bij Nintendo, heeft volgens VGC eerder aangegeven meer Nintendo-films te willen maken.