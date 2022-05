Stel je voor: als ouder zeg je tegen je kind dat hij vanaf acht uur nog een halfuurtje mag lezen in bed. Vervolgens zie je om kwart voor negen dat het licht nog niet uit is, en als je de kamerdeur opendoet, tref je hem lezend aan zijn bureau aan. "Ik ben toch niet in bed aan het lezen? Ik mocht alleen in bed niet meer lezen", merkt hij droog op. De volgende dag zeg je hem dat om half negen het licht in zijn slaapkamer uit moet zijn. Vervolgens zie je om tien voor negen dat het licht in de badkamer nog brandt. Daar zit hij dan, pyjamabroek op de enkels en boek in de handen. "Het licht in mijn slaapkamer is uit, toch? Ik moest naar de wc en ik had toevallig het boek nog bij me." Dan is het lastig om niet in de lach te schieten, maar daarnaast is het duidelijk een poging om de randen op te zoeken van wat mag.

Dit is geen geheel theoretisch kind (hij zegt trouwens 'hoi' tegen de lezers van dit artikel). Vervang nu de ouder door de Nederlandse toezichthouder ACM en het kind door Apple, en je krijgt grofweg de situatie waarin we nu zitten met het toestaan van externe betaalsystemen in datingapps. De ACM stelt dat Apple moet toestaan dat datingapps andere betaalmethoden moeten kunnen gebruiken en Apple doet er alles aan om aan de regels te voldoen zonder écht aan de regels te voldoen.