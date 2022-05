Je zou denken dat de Nederlandse toezichthouder ACM voor Apple een vliegje is dat het met gemak van zijn huid blaast; met een dagomzet van Apple kan de ACM makkelijk een halfjaar draaien. Maar zo liggen de verhoudingen kennelijk niet. Een paar weken geleden boog Apple voor de eis van de ACM om datingapps toe te staan hun gebruikers een alternatieve betaalmethode te laten kiezen.

Deze zaak staat niet op zich. Wereldwijd nemen overheden het monopolie van Apple in de App Store en Apple Pay onder de loep. Hoog tijd dus om in deze zaak te duiken. Hoe gaat Apple betalingen van derden toestaan, hoe gaat dat eruitzien en wat verandert er voor jou als gebruiker? En waarom gaat het alleen over datingapps en niet over bijvoorbeeld streaming of webopslag?