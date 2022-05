Samsung werkt aan Galaxy S22 Ultra-update om 'gepixelde lijn'-probleem

Samsung erkent dat sommige gebruikers problemen kunnen ervaren met het scherm van de Galaxy S22 Ultra en werkt aan een update. In sommige omstandigheden kan er een dunne of dikkere horizontale streep met afwijkende pixels in beeld verschijnen.

Het bedrijf zegt tegen Tweakers dat het om een 'beperkt aantal Galaxy S22 Ultra-toestellen' gaat waarbij een gepixelde lijn in beeld kan verschijnen. De afbeeldingen van gebruikers laten zien dat de dikte van de lijn afhangt van het toestel. De pixels laten bij sommige gebruikers nog wel een beeld zien, alleen wijkt dit sterk af van de rest van het scherm en ontstaat er een soort ruiseffect.

Volgens Samsung komt het probleem alleen voor als de wqhd-resolutie is gekozen en de schermmodus op Natural staat, blijkt uit een bericht dat op het Samsung-forum is geplaatst. Gebruikers worden dan ook aangeraden om de Vivid-schermmodus te kiezen of voor de fhd+-resolutie te gaan.

In het bericht op het forum zegt Samsung verder dat het probleem bijvoorbeeld voorkomt als de gebruiker de telefoon ontgrendelt met een vingerafdruk of als gebruik wordt gemaakt van YouTube. Wanneer de update wordt uitgebracht, is niet duidelijk. Samsung zegt alleen dat deze 'binnenkort' komt.