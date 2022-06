Blizzard: gesloten bèta Overwatch 2 gaat eind april van start op pc

Blizzard heeft aangekondigd dat de eerste gesloten bèta van Overwatch 2 eind april plaatsvindt en dat enkel op pc. Het bedrijf zegt dat het de ontwikkeling van het PvP-gameplaysysteem losgekoppeld heeft van het PvE-systeem zodat het spel sneller uitgetest kan worden.

In een updatepagina schrijven de ontwikkelaars van Overwatch 2 dat de eerste gesloten bèta eind april op pc plaatsvindt en een online 5 versus 5 spelers-spelmodus zal bevatten. Dat Blizzard deze modus ging hanteren in plaats van 6v6, was al even bekend.

Vier hero’s zijn herwerkt en er wordt één extra hero toegevoegd, genaamd Sojourn. De eerste bèta zal vier nieuwe maps bevatten en een push-gamemodus. In deze spelmodus zullen spelers de controle over een robot moeten proberen veroveren en deze zo ver als mogelijk in de vijandige zone van de tegenstander moeten proberen te duwen. Het team dat de robot het verst in de zone van het andere team kan duwen, wint de spelronde. De game bevat ook een herwerkt ping-systeem.

Volgens Blizzard ging vandaag de eerste gesloten alfa van start en dat voor medewerkers van Blizzard, professionele spelers uit de Overwatch League en een selecte groep andere spelers die het bedrijf had uitgekozen.

Blizzard wil nieuwe functies en content uittesten voordat het in een volgende gesloten bèta op een later moment meer spelers accepteert die de nodige stresstests moeten helpen volbrengen. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag inschrijven op de website van de game.