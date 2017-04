Door Bauke Schievink, zondag 30 april 2017 12:56, 4 reacties • Feedback

Wetenschappers van MIT hebben geŽxperimenteerd met een raketmotor die is opgebouwd uit plastic uit een 3d-printer. Bij een eerste test bleek de ontbranding goed te verlopen, met minimale schade aan de plastic behuizing.

De onderzoekers hebben een blogpost opgesteld over hun ervaringen met de plastic raketmotor. In een korte video is het resultaat te zien, waarbij de ontbranding plaatsvindt met een brandstof die een lagere energiedichtheid heeft dan conventionele raketbrandstof. Dit deden de onderzoekers om schade aan de plastic behuizing zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteindelijk bleek dat er slechts een paar millimeters aan plastic beschadigd was geraakt rondom de 'hals' van de raket, waardoor de test een succes was. Een tweede test met een brandstof met hogere energiedichtheid was minder succesvol, maar de onderzoekers hebben de raketmotor dan ook ontwikkeld met eenmalig gebruik in het achterhoofd.

Alhoewel een dergelijke raketmotor nog lang niet direct bruikbaar is voor de ruimtevaart, stelt de relatief goedkope ontwikkeling hobbyisten en kleine bedrijfjes in staat om zelf raketmotoren te bouwen. MIT gebruikte voor de bouw van de behuizing namelijk een Markforged Mark Two-3d-printer. Alhoewel deze met een prijs van 13.500 dollar, ofwel rond de 12.400 euro, alsnog een forse investering vereist, is dit beter op te brengen van de bedragen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een conventionele raketmotor.

De onderzoekers van MIT werken al aan verbeterde modellen, onder andere om de raketmotor groter en steviger te maken. Dit moet ervoor zorgen dat het geheel uiteindelijk ook buiten het lab gebruikt kan worden.