zondag 30 april 2017

Het lukt NASA niet om zijn nieuwe raket Space Launch System in 2018 te lanceren. De ruimtevaartorganisatie heeft bevestigd dat de eerste lancering door technische problemen pas een jaar later plaats kan vinden.

Een NASA-official heeft in een brief bevestigd dat Space Launch System, of SLS, kampt met vertragingen, zo ontdekte Ars Technica. Daarmee reageert de organisatie op een rapport dat is opgesteld door een toezichtscommissie. In zijn reactie noemt NASA een lancering in 2018 'niet in het belang' van het ruimteprogramma, en stelt de ruimtevaartorganisatie dat er wordt gewerkt aan een deadline die in 2019 valt.

Verder bevestigt NASA dat er technische problemen zijn bij de ontwikkeling van de SLS. Welke dat zijn werd niet uiteengezet, maar wel stelt de ruimtevaartorganisatie dat de conclusies uit het rapport van de toezichtscommissie 'valide' zijn. De commissie maakte onder andere melding van problemen bij de ontwikkeling van de benodigde software, en scheurtjes in de eerste trap van de SLS.

NASA onderzoekt nog of het mogelijk is om astronauten mee te laten vliegen op de eerste testvlucht van de SLS. De Amerikaanse regering had gevraagd deze mogelijkheid te onderzoeken, vanwege ambities om nog voor 2020 de eerste bemande ruimtevlucht te organiseren. NASA wil binnen enkele weken uitsluitsel geven over de mogelijkheden.

De lancering in 2018 was ook al tot stand gekomen na vertragingen. Aanvankelijk wilde NASA al jaren eerder de SLS lanceren, maar zorgden problemen bij de ontwikkeling telkens voor uitstel. De bedoeling is dat de draagraket er uiteindelijk voor moet zorgen dat de Orion-ruimtecapsule mensen naar Mars kan brengen, maar dit gaat waarschijnlijk nog een tiental jaren duren.