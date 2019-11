Oprichter Wikipedia zet sociaal netwerk zonder advertenties op

Wikipedia-oprichter Jimmy Wales heeft een WikiTribune-esk sociaal medium gemaakt, genaamd WT:Social. De site zal geen advertenties hebben, maar ook geen paywall. Wales stuurt erop aan dat de site van donateurschappen kan leven.

Moderatie op het platform moet deels door de gebruikers zelf gedaan worden, is het idee. "Bijna alles op het platform kan ge-edit worden", stelt Wales tegenover The Financial Times. "Dus als je iets irritants zegt, dan kan iemand het gewoon verwijderen". Dat is wellicht een primeur op een sociaal netwerk. Wales wil dat het sociale netwerk vrij is van "lage kwaliteit content en clickbait", dat belangrijk is voor veel traffic en dus advertentie-inkomsten, en wijst naar Netflix, Spotify en The New York Times als voorbeelden van "gewilligheid om te betalen voor betekenisvol online materiaal".

De site, die op het domein wt.social zit, is nu nog semi-afgesloten. Er is een wachtlijst totdat Wales de middelen heeft om de dienst op te schalen. Die wachtlijst kan overgeslagen worden door donateur te worden of door anderen over te halen om ook lid te worden van WT:Social. De kosten van een abonnement zijn 12 euro per maand of 90 euro per jaar, wat zich vertaalt naar 7,50 euro per maand. Het idee is dat, net als bij Wikipedia, een relatief kleine groep donateurs de site in leven houdt.

Gebruikers kunnen bij WT:Social zogenaamde SubWikis opzetten, gericht op een bepaald thema. Gebruikers kunnen daarin posts maken en vooralsnog zijn de feeds van de SubWikis gewoon omgekeerd chronologisch, hoewel de intentie om een Reddit-esk upvote-systeem in te voeren er ook is, aldus FT. In tegenstelling tot WikiTribune zal WT:Social niet proberen lezers van over heel de wereld aan te spreken, maar moeten de SubWikis vanzelf in leven blijven op basis van interesse.

De site is vorige maand al online gegaan, maar zonder veel fanfare. Nu, sinds het interview met FT dat afgelopen woensdag online ging, krijgt de site wat meer bekendheid. Volgens FT heeft WT:Social zo'n 50.000 gebruikers, waarvan 200 betalend lid zijn.