Wikipedia-blokkade Turkije is volgens hoogste Turkse rechtsinstantie onwettig

Het blokkeren van Wikipedia in Turkije is volgens de hoogste Turkse rechtsinstantie in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Turkije sloot de toegang tot de online encyclopedie in 2017 af. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de blokkade ongedaan wordt gemaakt.

Het Turkse Constitutioneel Hof deed de uitspraak in een zaak die door de Wikimedia Foundation is aangebracht, schrijft het Turkse persbureau Anadolu. Zes van de tien rechters zijn het eens met het oordeel dat de blokkade ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting.

Volgens de uitspraak moet de toegang tot Wikipedia direct worden hersteld, maar dat lijkt nog niet gebeurd te zijn. De Wikimedia Foundation zegt een statement naar buiten te brengen zodra dit het geval is.

Turkije voerde de blokkade van Wikipedia eind april 2017 in. Volgens de Turkse regering staan er artikelen op de encyclopedie die Turkije ten onrechte linken aan terroristische groeperingen. Wikipedia weigert om de betreffende artikelen te verwijderen.

De Turkse regering blokkeert meer populaire websites. Volgens The Guardian blokkeert het land momenteel 127.000 sites en nog eens 95.000 specifieke pagina's. Ook heeft Turkije diverse tijdelijke blokkades van sociale media als Twitter en Facebook ingesteld.