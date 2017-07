GfK: weinig Nederlanders en Belgen hebben moeite om techproducten weg te leggen

Relatief weinig Nederlanders en Belgen zeggen er moeite mee te hebben om technologie zoals smartphones en tablets weg te leggen als ze weten dat het moet. Van de onderzochte landen sprong China eruit als land waar mensen daar het meeste moeite mee zeggen te hebben.

Marktonderzoeksbureau GfK zegt dat 17 procent van de ondervraagde Nederlanders en 21 procent van de ondervraagde Belgen zegt moeite te hebben om technologische producten als smartphones en tablets weg te leggen als ze weten dat het moet. Rond 30 procent in beide landen zegt daar geen enkele moeite mee te hebben en de helft van de ondervraagden heeft een antwoord gegeven dat ertussenin zit.

Van de zeventien onderzochte landen ligt het percentage mensen dat zegt er moeite mee te hebben alleen in Duitsland lager. Gemiddeld over de zeventien landen heeft 34 procent van de mensen moeite met het wegleggen van producten als smartphones. Vier van de onderzochte landen zitten boven dat gemiddelde: China, Argentinië, Brazilië en Mexico. De verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen hoge en lage inkomens bleken niet groot. Wel hebben relatief meer jongeren er moeite mee dan ouderen.

GfK baseert zich op een online enquête, waaraan in totaal meer dan 22.000 mensen hebben meegedaan. In Nederland waren dat er 1003 en in België 1004. De resultaten zijn gecorrigeerd voor bevolkingssamenstelling van alle deelnemende landen, zodat inkomens- en leeftijdsgroepen in de juiste verhoudingen meetellen in de resultaten. De stelling vermeldde naast mobiele apparaten ook computers en tv's.