Sony heeft de details van een komende software-update voor de PlayStation 4 bekendgemaakt en een van de eigenschappen die wordt toegevoegd, is ondersteuning voor externe harde schijven. Software-update 4.50, met codenaam Sasuke, komt vrijdag uit in bta.

Gebruikers kunnen na het doorvoeren van firmware-update 4.50 externe usb 3.0-hdd's met een maximale opslagcapaciteit van 8TB aansluiten. De console toont dan direct aan dat er meer opslag aanwezig is en gebruikers kunnen die inzetten om applicaties op te slaan. Bij de instellingen kunnen ze de opgeslagen content beheren.

Verder biedt de Sasuke-update de mogelijkheid om screenshots als wallpaper in te stellen en zijn er verbeteringen doorgevoerd bij het Quick Menu, zoals toegang tot Party bij Online Friends. De notificaties zijn na het doorvoeren van de update niet meer onderverdeeld in categorieën, maar geaggregeerd. Bezitters van een PlayStation VR-bril kunnen straks met hun console 3d-blu-rays afspelen om stereoscopische 3d-weergave te ervaren.

Sony geeft software-update 4.50 vrijdag in bèta vrij. Wie niet aan het testprogramma meedoet, moet nog even wachten. In de komende weken maakt Sony meer details over de functionaliteit bekend.