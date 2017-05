Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 23 mei 2017 10:28, 6 reacties • Feedback

Nokia en Apple hebben hun juridische strijd over intellectuele eigendom stopgezet en een overeenkomst bereikt over het gebruik van technieken met patenten die beide bedrijven bezitten. De beide bedrijven kondigen aan samen te willen werken aan gezondheidstoepassingen.

Nokia en Apple klaagden elkaar vanaf 2009 over en weer meer dan eens aan wegens inbreuk op patenten. Apple zou met zijn iPhone-modellen inbreuk maken op patenten die Nokia bezit op het gebied van gsm, wifi en umts, zo luidde onder andere de claim bij die zaken. Na jaren van onderhandelingen zijn de bedrijven nu van tegenstanders in de rechtszaal tot zakelijke partners geworden, meldt de juridisch topvrouw van Nokia, Maria Varsellona.

Onderdeel van de overeenkomst is dat Apple een niet nader genoemd bedrag betaalt aan Nokia en dat het Finse bedrijf aanvullende inkomsten krijgt gedurende de looptijd van de deal. Nokia gaat producten en diensten voor netwerkinfrastructuur leveren aan Apple en het bedrijf uit Cupertino blijft gezondheidsproducten van Nokia verkopen in zijn winkels. Nokia nam de Franse maker van wearables Withings vorig jaar over.

Daarnaast onderzoeken Apple en Nokia of ze samen kunnen werken aan gezondheidstoepassingen. Apple richt zich sterk op deze groeimarkt, onder andere met HealthKit voor iOS en watchOS.